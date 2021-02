Am Donnerstagnachmittag (11. Februar 2021) hat der Anruf einer Passantin bei der Polizei einen Großeinsatz ausgelöst. Die Anruferin entdeckte am Lettenbachsee in Hof Spuren im Schnee und einen verdächtigen Gegenstand auf der Eisfläche.

Die Frau dachte zunächst, bei dem Gegenstand handle es sich um einen Schulranzen. Insofern war die Anruferin beunruhigt und verständigte die Einsatzkräfte, weil sie dachte, es könnte ein Kind eingebrochen sein. Nach kurzer Zeit waren Rettungskräfte vor Ort. Die Feuerwehr Hof begab sich mit einem Schlauchboot auf den Weg zu dem Objekt auf dem See.

Vermeintlicher Unfall entpuppt sich als Missverständnis

Dort angekommen konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben. Der angebliche Schulranzen war in Wirklichkeit ein ferngesteuertes Auto. Eine Einbruchstelle konnten die Rettungskräfte auch nicht finden. Während des Einsatzes kam schließlich ein 18 Jahre alter Mann an den See, um sein selbst gebautes ferngesteuertes Auto vom Eis zu holen. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Hof auf Nachfrage von inFranken.de erklärte, musste der 18-Jährige erst ein weiteres ferngesteuertes Auto von zuhause holen, um das erste Auto "bergen" zu können. Denn die Eisfläche war noch nicht tragfähig.

"Das Auto war ungefähr 80 Zentimeter groß, man hätte es also aus der Ferne tatsächlich für einen Schulranzen halten können", sagte der Polizeisprecher. "Aber zum Glück ist nicht wirklich ein Kind eingebrochen." Insofern war es natürlich richtig, dass sich die Passantin mit ihrem Verdacht an die Polizei gewendet hat.

dn