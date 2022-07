Schwerer Verkehrsunfall in Oberfranken: Am Dienstagnachmittag (26. Juli 2022) kurz nach 15 Uhr ist es in Hof zu einem Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem Auto gekommen.

Ein 52-jähriger Rollerfahrer befuhr die Stephanstraße aus Richtung Parsevalstraße kommend. Er wollte die Kreuzung zur Ernst-Reuter-Straße geradeaus überqueren, die Ampel stand zu diesem Zeitpunkt auf Grün. Ein entgegenkommender Pkw bog ebenfalls nach links ab und übersah das Kraftrad, wie die Polizeiinspektion Hof mitteilt. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen.

Schwerer Unfall in Hof: Rollerfahrer in Klinik gebracht

Der Rollerfahrer prallte mit seinem Helm gegen die Windschutzscheibe des Autos und wurde schwer verletzt. Der Rettungswagen brachte ihn nach der Erstversorgung ins Klinikum Hof. Der 52-jährige Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Kreuzung kurzzeitig gesperrt und später der Verkehr vorbeigeleitet. Die Verkehrsbeeinträchtigungen dauerten etwa eine Stunde an.

Der Gesamtschaden beträgt rund 15.000 Euro. Der Roller und der Pkw wurden abgeschleppt. Der Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung angezeigt.

