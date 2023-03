Haftbefehle gegen eine 45-jährige Frau und ihren 47-jährigen Mann aus der Reichsbürger-Szene vollstreckte die Polizei am Donnerstag (30. März) bei einer Festnahme-Aktion.

Bereits in der Vergangenheit zeigten sich beide gegenüber den Behörden "als äußerst unzugänglich", teilte die Polizei Hof mit. Vor einigen Tagen leistete der 47-Jährige bei dem Vollzug eines Haftbefehls Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ihr Haus sei ebenfalls "baulich gesichert" gewesen und es leben dort mehrere große Hirtenhunde. "Daher mussten wir einen etwas größeren Einsatz fahren", berichtete Heiko Mettke, der Pressesprecher der Polizei Hof gegenüber News5.

Polizei vollstreckt Haftbefehl gegen Reichsbürger-Ehepaar: Kinder von Jugendamt in Obhut genommen

Am frühen Morgen wurde die Frau festgenommen, weil mehrere Haftbefehle gegen sie ausgestellt waren. Bei ihr entdeckten die Beamten einen verbotenen Elektroschocker. Im Laufe des Nachmittags gelang auch die Festnahme des 47-jährigen Mannes.

Ein Gerichtsvollzieher nahm ihre beiden Kinder in Obhut. Die Polizeibeamten unterstützten dabei - das Jugendamt hatte einen Gerichtsbeschluss erwirkt. "Die Kinder sind in der Obhut des Jugendamtes und das wird auch so bleiben", bestätigte der Pressesprecher.

"Weil da mitunter auch mit Gewalt zu rechnen ist bei solchen Aktionen, haben wir ein Spezialeinsatzkommando eingesetzt", so Mettke. Ein Tierarzt musste die freilaufenden Hunde auf dem Grundstück des Ehepaares narkotisieren. Das Ehepaar brachte den für die Abwendung der Haftbefehle hohen Geldbetrag auf und wurden später auf freien Fuß gesetzt werden.

Keine Verletzten, keine bleibenden Schäden: Mensch und Tier sind wohlauf

Glücklicherweise hatte sich niemand verletzt - weder Einsatzkräfte noch die Festgenommenen. Schließlich erwachten auch die betäubten Hunde wieder aus ihrem Schlaf. "Denen hat nichts gefehlt", so Mettke.