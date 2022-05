Verkehrsunfall in Hof: Ein radfahrendes Kind wurde am Mittwochmorgen (11.05.2022) von einem Lkw erfasst und dabei verletzt. Ein Rettungshubschrauber bringt das Kind in eine Klinik, wie die Polizei mitteilt.

Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich zwischen Ernst-Reuter-Straße und Kulmbacher Straße. Laut dpa wollte der Lastwagenfahrer nach links abbiegen und fuhr dabei den Jungen an. Warum es zu dem Unfall kam und wie schwer der Junge verletzt wurde, ist noch unklar.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Matthias Balk/dpa/Symbolbild