Die Krötenbruck-Grundschule in Hof musste am Donnerstag und Freitag geschlossen bleiben. Grund dafür war eine Platte, die sich am Mittwochnachmittag (17. Juni) aus der Decke gelöst hatte und in den Pausenraum gefallen war.

Gegen 15.30 Uhr habe sie die Benachrichtigung bekommen, erklärt Schulleiterin Liane Hagmann gegenüber inFranken.de. Danach habe sie direkt mit dem Bauamt telefoniert und für Donnerstagmorgen eine Firma beauftragt - zur Sicherheit ihrer Schüler.

Mehrere Platten fehlerhaft aufgehängt: Schule muss schließen

Die Arbeiter stellten am Donnerstagmorgen fest, dass mehrere Platten fehlerhaft aufgehängt waren. Deswegen entschloss Hagmann in Absprache mit dem Schulamt, dass ihre Bildungseinrichtung geschlossen bleibt. Die Schule benachrichtigte alle Eltern und fing die ankommenden Schüler ab.