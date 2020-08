Maskenpflicht in Hof missachtet: Insgesamt drei Menschen erwartet ein hohes Bußgeld, weil sie den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz nicht getragen hatten. Eine 51-Jährige weigerte sich auch nach mehrmaligen Aufforderungen. Das berichtet die Polizei.

Am Mittwochmorgen (26. August 2020) betrat die 51 Jahre alte Frau eine Bank in der Schillerstraße, ohne ihre Maske zu tragen. Obwohl die Mitarbeiter sie mehrfach darauf hinwiesen, setzte sie den Mund-Nasen-Schutz nicht auf.

Kneipengäste missachten Maskenpflicht: Polizisten können keine Einsicht bewirken

Auch zwei Gäste einer Kneipe in der Luitpoldstraße verhielten sich ähnlich. In der Nacht zum Donnerstag (27. August 2020) verweigerten sie, Nase und Mund zu bedecken. Der Koch der Bar rief daraufhin die Polizei. Selbst die Beamten konnten bei den beiden Männern keine Einsicht bewirken.

Alle drei Menschen erhalten eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Zusätzlich müssen die beiden Männer und die 51-Jährige 250 Euro Strafe zahlen. Das Bußgeld für diese Fälle wurde erst am Dienstag (25. August 2020) erhöht.

Nicht nur in Hof, auch in Forchheim kam es am Mittwoch in einem Einzelhandelsgeschäft zu einem Streit wegen der Maskenpflicht. Ein Ehepaar verweigerte konsequent das Tragen der Maske - weshalb die Polizei einschreiten musste. Die beiden erhalten jetzt Hausverbot.

In Schwimmbädern kommt es auch immer öfter zur Missachtung der Corona-Regeln. In Bad Kissingen gibt es vermehrt Probleme. Alle Informationen im Artikel von inFranken.de.