Am späten Samstagnachmittag wollte ein 29-Jähriger zu einer Feier in ein Mehrfamilienhaus in der Sedanstraße eingelassen werden. Er trat die Hauseingangstür ein und zog sich dabei eine Schnittwunde am Fuß und eine Wunde am Kopf zu. Der stark alkoholisierte Mann verhielt sich aggressiv und wurde mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Ein Alkoholtest ergab 1,3 mg/l Atemalkohol. Der Sachschaden an der Tür beträgt etwa 300 Euro. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Während der Anzeigenaufnahme der Sachbeschädigung stellten die Beamten auch die Besucher der Grillfeier im Hinterhof zur Rede. Dort trafen sich fünf Männer im Alter von 22 bis 37 Jahren aus mehreren Haushalten. Sie werden wegen Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Die Überprüfung eines 32-Jährigen aus der Gruppe im Fahndungsbestand ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er musste eine Geldstrafe in Höhe von 3300 Euro bezahlen oder eine Haftstrafe von 84 Tagen absitzen. Kurz nachdem der 32-Jährige in die JVA gebracht wurde, bezahlte ein Freund den Geldbetrag bei der Justiz ein.