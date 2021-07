In Alsenberg im Landkreis Hof hat in Nacht zum Freitag (16.07.2021) ein Wohnhaus am Otterberg gebrannt. Die Feuerwehr war vor Ort, um den Brand zu löschen, wie die Polizei Oberfranken mitteilt.

Durch das Piepsen des Rauchmelders geweckt, entdeckte ein Bewohner das Feuer in der Küche, wie die Polizei Hof mitteilt.

Hof: Brand in Doppelhaushälfte ausgebrochen - Rauchmelder warnte Bewohner

Er verließ daraufhin die Wohnung und alarmierte auch die Nachbarn. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell zur Stelle und löschten das Feuer in der Küche. Jedoch brannte der Raum vollständig aus und die gesamte Einrichtung wurde zerstört.

Durch das Anschlagen des Brandmelders kam es glücklicherweise zu keinerlei Personenschäden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein technischer Defekt am Kühlschrank den Brand ausgelöst haben. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Vorschaubild: © Fachdozent/pixabay.com (Symbolbild)