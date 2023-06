Wie die Stadt Hof berichtet, wurde bisher die höchste kommunale Auszeichnung nur an acht Persönlichkeiten verliehen.

Nun darf sie auch Harald Fichtner tragen: Oberbürgermeisterin Eva Döhla verlieh vergangenen Mittwoch im Rahmen einer Feierstunde im großen Sitzungssaal den Titel Ehrenbürgerwürde an Harald Fichtner.

28 Jahre lang hat sich Harald Fichtner mit Herz und Hand für seine Heimatstadt Hof engagiert und wertvolle kommunalpolitische Arbeit für die Hoferinnen und Hofer geleistet. Er zog 1992 in den Stadtrat ein, war jahrelang Fraktionsvorsitzender der CSU und wurde 2006 an die Spitze der Stadt gewählt. Zu seinen politischen Erfolgen zählen die Generalsanierung inklusive Teilneubau der Freiheitshalle sowie die Erweiterung des Museums Bayerisches Vogtland mit der neuen Abteilung „Flüchtlinge und Vertriebene“, die Einrichtung des Digitalen Gründerzentrums, die Senkung der städtischen Schulden trotz großer Investitionen in Schulen, Kinderbetreuungsstätten, öffentliche Gebäude und den Tiefbau sowie die Bewältigung des Strukturwandels in der Textilindustrie mit seinen wirtschaftlichen Folgen.

Durch die Einrichtung einer Koordinierungsstelle und Erstellung eines Integrationskonzeptes gelang es, die Herausforderungen rund um den Zuzug von Geflüchteten konstruktiv anzugehen. Im Rahmen seiner Tätigkeit im Bezirkstag sind ihm insbesondere die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe sowie der Einsatz für Menschen mit Beeinträchtigungen Herzensanliegen. Mit der Verleihung des Ehrenbürgerrechts wird Harald Fichtner für sein langjähriges Wirken zum Wohle der Stadt Hof gewürdigt. So steht es auch auf der Urkunde.

"Ihre Tätigkeit in Ihrer Amtszeit umfasste so viel mehr, als man in der Zeitung liest oder auf repräsentativen Fotos sieht. Es ist wie bei einem Eisberg: Ein Bruchteil ragt heraus, der große Rest unter der Oberfläche ist erst auf den zweiten Blick wahrnehmbar“, sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

Fichtner bedankt sich herzlich und sagt beim Rückblick auf viele Projekte, die unter seiner Ägide fertiggestellt wurden: „Eine Stadt ist nie fertig. Es war in der Geschichte eine kleine Etappe, die ich begleiten durfte, 14 Jahre als Oberbürgermeister, 14 Jahre als ehrenamtlicher Stadtrat, und in der kurzen Etappe vielleicht dazu habe beitragen können, die eine oder andere Weiche richtig zu stellen.“

Zu Gast waren unter anderem Landtagsabgeordneter Alexander König, Landrat Dr Oliver Bär sowie Regierungsvizepräsident Thomas Engel und weitere politische oder freundschaftliche Wegbegleiter.

Im Anschluss an die Feierlichkeiten trug sich Harald Fichtner auch in das Goldene Buch der Stadt Hof ein.