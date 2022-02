Am Wochenende sind unbekannte Täter in eine Schule in der Wörthstraße und einen Kindergarten in der Sophienstraße in Hof eingebrochen. Dabei haben sich die Einbrecher innerhalb des Zeitraums von Samstag (19. Februar 2022) um 12 Uhr, bis Sonntag (20. Februar 2022) um 11.20 Uhr unerlaubt Zugang zu den Einrichtungen verschafft, wie die Polizeiinspektion Hof in einer Pressemeldung mitteilt.

Um in das Schulgebäude zu gelangen, schlugen die Täter ein Fenster der Kantine ein. In der Schule brachen sie mehrere Türen sowie Schränke auf und richteten einen Schaden in Höhe von etwa 600 Euro an.

Hof: Einbrecher in Schule und Kindergarten

Auch im Kindergarten gingen die Einbrecher ähnlich vor. Etwa im selben Tatzeitraum drangen sie über ein eingeschlagenes Fenster in das Gebäude der Einrichtung ein. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten sie im Obergeschoss sämtliches Mobiliar. Zudem beschädigten die Einbrecher im Keller ein weiteres Fenster und eine Feuerschutztür. Der im Kindergarten verursachte Sachschaden wird von der Polizei auf circa 5.000 Euro geschätzt. Auch in Forchheim sind zuletzt unbekannte Täter in einen Kindergarten eingebrochen: Hierbei hinterließen sie einen erheblichen Sachschaden.

Sowohl in der Schule als auch im Kindergarten in Hof steht derzeit noch nicht fest, ob bzw. welche Gegenstände von den Tätern entwendet wurden. Die Polizeiinspektion Hof hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die möglicherweise etwas gesehen haben könnten, werden gebeten, sich unter folgender Telefonnummer bei der Polizei zu melden: 09281/704-0.

Passend zum Thema: In Coburg ging zuletzt ein Einbruch schief - der Täter flüchtet über den Gartenzaun und verlor dabei die Beute.