Nach einer großen Registrierungsaktion für Stammzellenspender gibt es für die krebskranke Merza (9) aus Hof eine gute Neuigkeit: Es wurden drei potenzielle Spender für das Mädchen gefunden. Nach zwei Jahren in Behandlung und mehreren Chemotherapien konnte Merza noch nicht von ihrer Leukämieerkrankung befreit werden. Eine Stammzellenspende könnte nun helfen.

Update vom 31.03.2023: Drei mögliche Spender durch Registrierungsaktion für krebskranke Merza (9)

Schon seit rund zwei Jahren kämpft die 9-jährige Merza gegen ihre Krebserkrankung. "Zwei Jahre haben wir das durchgemacht", erzählt ihre Mutter Leyliye Dogruel. "Dann waren wir am Ende, wir haben uns gefreut: 'Endlich sind wir fertig!' - aber die Freude hielt nur eine Woche an." Merza musste wieder ins Krankenhaus: Die Krebszellen waren nicht verschwunden und die Krankheit breitete sich weiter aus. Helfen könnte eine Stammzellenspende: Am Sonntag (26. März 2023) gab es dafür eine große Registrierungsaktion.

Die Aktion war erfolgreich: "Die Ärzte haben gesagt, dass wir drei potenzielle Spender gefunden haben", freut sich Dogruel. Ob einer von ihnen Merza wirklich helfen kann, sei jedoch noch nicht klar: "Zehn von zehn Kriterien müssen noch passen. Näheres werden wir in den kommenden Wochen erfahren." In wenigen Tagen beginnt derweil für Merza die nächste Chemotherapie. "Wenn alles gut läuft und einer der Spender genau passt, folgt dann eine Stammzellentransplantation", erklärt Dogruel weiter. Gerade fokussiere man sich jedoch darauf, einen Schritt nach dem anderen zu tun.

"Im Moment geht es ihr gut", kann die Mutter der 9-Jährigen sagen. Während des Gesprächs am Freitag (31. März 2023) erwartet Dogruel die Ergebnisse einer Blutabnahme, "die entscheidet, ob wir übers Wochenende nach Hause dürfen. Ich hoffe es." Derweil hat auch die Mutter der krebskranken Merza zu kämpfen: "Wenn ich ehrlich bin: außen hui, innen pfui", beschreibt Dogruel ihr derzeitiges Befinden. "Aber ich muss stark bleiben", erklärt sie in Hinblick auf ihre insgesamt drei Kinder, die sie alleine erzieht. "Ich bete jeden Tag zu Gott, dass wir das überstehen können."

Erstmeldung vom 22.03.2023: Schock bei Untersuchung - Krebszellen nicht verschwunden

"Wir dachten, es wäre überstanden", erzählt Mutter Leyliye Dogruel. Zwei Jahre lang habe sich ihre kleine Tochter Merza bereits durch ihre Leukämieerkrankung gekämpft, bis in den vergangenen Monaten endlich ein Ende in Sicht schien. Doch am 10. Februar dieses Jahres kam dann der Schock: Bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass die Krebszellen nicht aus Merzas Körper verschwunden sind und die Krankheit sich weiter ausbreitet.

"Die Ärzte haben gesagt, dass wir dieses Mal eine Stammzellenspende benötigen. Wir brauchen einen Spender", schildert Dogruel den schicksalsschweren Moment nach der erneuten Diagnose. Daraufhin kontaktierte sie umgehend die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (kurz DKMS) und bat um Unterstützung. Die DKMS sei laut Merzas Mutter eine "sehr große Hilfe" gewesen und habe ihre Tochter sogleich bei einer Stammzellen-Registrierungsaktion in der Nachbargemeinde Köditz mit einbezogen.

Denn dort sucht der elfjährige Erik, der an einer seltenen Blutkrankheit leidet, ebenfalls dringend einen Knochenmarkspender. Für die beiden Kinder wird am kommenden Sonntag (26. März 2023), 13 bis 17 Uhr, von in der Göstrahalle in Köditz die Registrierungsaktion veranstaltet, bei der Leyliye Dogruel auf eine große Teilnahme hofft, um Merza und Erik zu helfen.

