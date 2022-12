Hof vor 17 Minuten

Gefährliche Körperverletzung

Aus heiterem Himmel: Zigarette in Gesicht ausgedrückt - Polizei sucht Zeugen

Wie es zu dem Vorfall kam, ist bisher unklar. Ein 33-jähriger und ein 35-jähriger befanden sich am frühen Freitagmorgen in einer Bar in der Bürgerstraße. Dann drückte der eine dem anderen eine Zigarette im Gesicht aus.