Zu acht Geburtstag gefeiert: Am Sonntagnachmittag (20. Dezember 2020) hat die Polizei die Mitteilung erhalten, dass in einem Anwesen in der Schmiedstraße in Helmbrechts mehrere Personen, die dort nicht wohnhaft wären, grillen würden.

Laut Bericht der Polizei Münchberg wurde vor Ort acht Personen aus mehreren Haushalten bei einer Geburtstagsfeier angetroffen. Da gegen die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes verstoßen wurde, erhalten alle Beteiligten eine Anzeige. Ein ganz ähnlicher Fall ereignete sich am Samstagabend in Ansbach, wo die Polizei eine Feier zu einem 50. Geburtstag auflösen musste.

Symbolbild: tookapic/pixabay.com