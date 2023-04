Die 5 besten Clubs und Diskotheken in Hof

Clubs mit verschiedenen Musikrichtungen

mit In Hof ist für jede*n etwas dabei

ist für jede*n etwas dabei Ob mit Freund*innen, um neue Menschen kennenzulernen oder alleine

Die folgende Auswahl basiert auf den Bewertungen der Google-Suche und bietet dir eine reichhaltige Auswahl an tollen Clubs in Hof. Suche etwas, das genau deinen Anforderungen entspricht oder probiere mal etwas Neues aus.

1# Club Aber Herzlich

Der Club Aber Herzlich ist eine pulsierende Disco in Hof. Du erhältst eine spannende Mischung aus Clubbing, Lounge-Atmosphäre und Kultur. Hier können die Gäste in tollem Ambiente tanzen, zu den Beats angesagter DJs. Die große Tanzfläche erstreckt sich über zwei Stockwerke und liefert reichlich Platz für alle Partygänger*innen.

Für jede Musikrichtung gibt es hier etwas – von House über Hip-Hop bis hin zu Techno ist alles dabei. Dank seiner zahlreichen Sitzmöglichkeiten kannst du hier in entspannter Atmosphäre auch neue Menschen kennenlernen. Zudem gibt es regelmäßig Live-Konzerte, Lesungen und andere Events.

Club Aber Herzlich

Adresse : Marienstraße 11, 95028 Hof

: Marienstraße 11, 95028 Hof Telefon : 09281 8509121

: 09281 8509121 Öffnungszeiten : Samstag von 23.00 bis 05.00 Uhr

: Samstag von 23.00 bis 05.00 Uhr Webseite: www.club-aber-herzlich.de

2# 1st Floor

1st Floor ist der einzige Ort in der Region, an dem Fans der elektronischen Musik voll auf ihre Kosten kommen. In einem stilvollen und edlen Ambiente erhältst du exklusive House-Sounds, die dich durch die Nacht tragen werden.

Immer wieder werden besondere Veranstaltungen angeboten, bei denen du auf international renommierte DJs treffen kannst. Die Veranstaltungen sind ansonsten wechselnd und bewegen sich durch verschiedene elektronische Genres.

1st Floor

Adresse : Marienstrasse 11, 95028 Hof

: Marienstrasse 11, 95028 Hof Mail: info@1stfloor-club.com

info@1stfloor-club.com Webseite: www.1stfloor-club.com

3# Club Music Legends

Hier finden Besucher*innen und Gäste alles, was man für eine unvergessliche Nacht braucht. Der Club bietet eine moderne LED-Beleuchtung, komfortables Interieur und aufregende Musik. Alle Musikliebhaber*innen werden von den verschiedenen Genres abgeholt und treffen auf ein einzigartiges Partyerlebnis.

Zusätzlich wird im Club regelmäßig Live-Musik gespielt und spezielle Veranstaltungen organisiert. Der Club Music Legends ist der ideale Ort, um mit Freund*innen zu feiern, neue Leute kennenzulernen und sich musikalisch zu vergnügen.

Club Music Legends

Adresse : Altstadt 14, 95028 Hof

: Altstadt 14, 95028 Hof Telefon : 0171 2841144

: 0171 2841144 Öffnungszeiten : Freitag und Samstag von 22.00 bis 04.45 Uhr

: Freitag und Samstag von 22.00 bis 04.45 Uhr Webseite: www.facebook.com/music.legends.de

4# Base Club Lounge

Der Club befindet sich im alten Gewölbe und liegt mitten im Herzen der Hofer Innenstadt. Er ist bekannt für seine stylische Ausstattung und für seine legendäre Ibiza-, Latin- oder Vocal-Houseklänge. Jeden Monat aufs Neue können Gäste hier ungezwungen und ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden feiern.

Für diejenigen, die sich nach einem anstrengenden Tanzabend entspannen wollen, bietet die Base Lounge eine Auswahl an erfrischenden Cocktails in gemütlicher Atmosphäre. Mit verschieden großen Sitz- und Liegeecken und luftigeren Vorhängen im hinteren Bereich, kann man sich hier vollkommen zurückziehen und den Abend ganz privat genießen.

Base Club Lounge

Adresse : Schleizer Str. 105, 95028 Hof

: Schleizer Str. 105, 95028 Hof Telefon : 09281 833140

: 09281 833140 Webseite: www.base-clublounge.de

5# Rockwerk Hof

Hier trifft sich die Tanz- und Partygemeinschaft zu fetziger Musik, gemütlichen Mottopartys und Live-Konzerten. Die Atmosphäre im Rockwerk Hof ist einzigartig und von energiegeladener Musik geprägt. Die hochwertige Technik des Clubs sorgt für den bestmöglichen Sound – egal ob bei Schlager- oder Rockmusik.

Eine große Auswahl an verschiedenen Events macht das Rockwerk Hof immer wieder zu etwas Besonderem: Schlagernacht, 90er-Party, Neon Nights, KIEZ Party oder die Headbangersball Night. Auch Live-Konzerte mit international bekannten Künstlern gehören in regelmäßigen Abständen zur Veranstaltungsvielfalt des Clubs.

Rockwerk Hof