Seit Dienstag (15. Dezember 2020) gibt es in bayerischen Apotheken kostenlose FFP2-Masken. Risikopatienten sowie über 60-jährige Personen können sich bis 6. Januar in Apotheken in Bayern mit FFP2-Masken ausstatten. Auch in der Löwen Apotheke in Selbitz werden ab sofort umsonst Masken ausgegeben. Pro Person gibt es gegen Vorlage des Ausweises drei Masken - bei Zugehörigkeit zur Risikogruppe genügt eine mündliche Erklärung.

Nicht alle Apotheken haben jedoch aktuell FFP2-Masken vorrätig: "Das ist ungünstig gelaufen", erklärt Jan Trautmann, der Inhaber der Löwen Apotheke in Selbitz. "Wir haben das mehr oder weniger über Nacht durch die Presse erfahren." Dann musste sich schnell um größere Mengen an Masken gekümmert werden. "Wir haben unsere Hausaufgaben früh genug gemacht", sagt Trautmann. In anderen Apotheken hätte man nicht so schnell Nachschub besorgen können. Außerdem hätte man das Problem, dass sich zugesicherte Masken-Lieferungen teilweise deutlich verzögern würden.

15 FFP2-Masken für Risikopatienten: Weitere kostenlose Masken ab Januar erhältlich

Insgesamt haben Betroffene einen Anspruch auf 15 Masken. Nachdem man die ersten drei allein gegen Vorlage eines Personalausweises erhalten konnte, werden im Januar Coupons von Krankenkassen verschickt. Mit diesen Coupons kann man in den Apotheken dann zweimal sechs weitere Masken holen. Die Coupons sind jeweils zeitlich begrenzt - es wird zwei Zeitfenster geben, in denen die Masken in den Apotheken abgeholt werden können. Beim Einlösen dieser Coupons ist jeweils ein Eigenanteil von je zwei Euro vorgesehen.

Die Löwen Apotheke in Selbitz ist für den Ansturm ausgestattet: Am Mittag des ersten Ausgabetages wurden schon etwa tausend Masken ausgegeben - "circa ein Viertel unseres Kontingents." Diese Woche erwartet die Apotheke auch schon die nächste Lieferung an FFP2-Masken. Warteschlangen gab es trotz großer Nachfrage keine: "Es ist auch alles sehr friedlich gelaufen. Niemand war unfreundlich, die Leute haben Rücksicht genommen und viele sind auch einfach wieder gegangen, weil sie weder 60 Jahre alt sind noch zur Risikogruppe gehören."

Trotzdem appelliert die Apotheke: "Bitte betreibt kein Apotheken-Shopping, um Masken zu horten", schreibt die Löwen Apotheke auf ihrer Facebook Seite. Das wäre nicht nur illegal und unsozial, sondern auch sinnfrei. Außerdem hofft das Team weiterhin auf Einhaltung der Regeln: "Wenn Sie die Masken bei uns holen - tragen Sie sie bitte auch!" Der Bund würde eine unglaubliche Summe bereitstellen, um die Menschen zu schützen. "Also schützen Sie sich auch!"