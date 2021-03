Am Mittwochmorgen (10. März 2021) hat es einen Brand in einem Wohnhaus in Hof gegeben. Laut ersten Informationen von NEWS5 ist das Feuer in einem Gebäude in der Eppenreuther Straße ausgebrochen.

Update vom 10.03.2021, 08.30 Uhr: Zwei Menschen mussten gerettet werden

Bei dem Brand in Hof ist nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von bis zu 150.000 Euro entstanden. Zwei der fünf Bewohner wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Da sich das Feuer bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits vom Erdgeschoss in das Obergeschoss ausgebreitet hatte, war für zwei Menschen der Fluchtweg versperrt und sie mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Die Brandursache sei noch unklar, so die Polizei.

Erstmeldung vom 10.03.2021, 07.45 Uhr: Feuer in Hof - Zwei Bewohner erleiden Rauchgasvergiftung

Zwei Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten behandelt werden.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Näheres ist noch nicht bekannt.