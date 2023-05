Im Bereich eines Kindergartens in Schwarzenbach am Wald ist die Geschwindigkeit auf der Geroldsgrüner Straße auf 30 km/h beschränkt

Doch wie eine Messung der Hofer Verkehrspolizei am Donnerstag (25. Mai 2023) ergab, halten sich nach wie vor viele nicht an das Tempolimit. In fünf Stunden durchfuhren knapp tausend Fahrzeuge die Messstrahlen. Insgesamt blitze es 69-mal, weil die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht beachtet wurde.

Tempomessung an Kindergarten - Biker fährt über 80 km/h

31 Temposünder werden noch mit einer Verwarnung davonkommen, nachdem ihr Verstoß noch als geringfügig eingestuft ist. In 38 Fällen werden jedoch Bußgeldanzeigen verschickt. Hier drohen dann neben dem Bußgeld noch mindestens ein Punkt in Flensburg sowie bei erheblichen Verstößen ein Fahrverbot.

So auch bei einem 50-jährigen Motorradfahrer, der mit über 80 km/h "geblitzt“ wurde. Mit 560 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem Fahrverbot von zwei Monaten wird sich der Biker nun abfinden müssen.

Vorschaubild: © Daniel Karmann/dpa