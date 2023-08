Polizeieinsatz in Hof: Weil mehrere Personen in Hof mit Soft-Air-Waffen gespielt und umher geschossen haben, wurde ein Unbeteiligter im Gesicht getroffen. Die Aktion löste einen größeren Einsatz aus und zieht nun ernste Konsequenzen nach sich, wie die Polizeiinspektion Hof meldet.

Am Mittwochabend (30. August 2023) wurde die Einsatzzentrale gegen 21.45 Uhr alarmiert, weil sich mehrere Personen an einem Parkplatz in der Hans-Böckler-Straße gegenseitig mit Waffen beschossen. Sämtliche verfügbare Streifen rückten daraufhin aus und trafen vor Ort auf mehrere Personen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren. Fünf von ihnen hatten laut Polizei Soft-Air-Waffen dabei, mit denen kleine Gelkugeln abgefeuert werden können.

Schüsse aus Soft-Air-Waffen: Fußgänger wird in Hof getroffen

Dabei stellte sich heraus, dass ein 23-Jähriger als Beifahrer in einem Auto über den Platz fuhr und dabei mit einer der Luftdruckpistolen aus dem geöffneten Schiebedach auf einen 26-Jährigen schoss. Dieser lief gerade zu Fuß über den Parkplatz. Zwei Kugeln trafen ihn im Gesicht, er blieb aber unverletzt.

Die Polizei leitete gegen den 23-Jährigen ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ein. Er und alle anderen Personen aus der Gruppe mussten ihre täuschend echt aussehenden Soft-Air-Waffen abgeben und werden nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz angezeigt.

Vorschaubild: © pixabay/Skitterphoto (Symbolbild)