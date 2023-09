Zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten ist es am frühen Freitagnachmittag (8. September 2023) in Hof gekommen. Das teilte die zuständige Polizeiinspektion mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Lkw gegen 14.30 Uhr auf der Ernst-Reuter-Straße in Richtung stadtauswärts. Als er von dem linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er dabei das Auto einer 35-Jährigen, die gerade neben ihm fuhr.

Lkw-Fahrer übersieht Autofahrerin (35) in Hof

In der Folge kollidierte der Mann seitlich mit dem Wagen der Frau und drückte das Auto nach rechts weg, wodurch es gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug geschoben wurde. Die 35-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und klagte über Hüftschmerzen, weshalb sie im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein nahes Krankenhaus gebracht wurde.

Die drei beteiligten Fahrzeuge wurden teils stark beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 36.500 Euro. Beamt*innen der Polizeiinspektion Hof nahmen den Unfall auf und leiteten gegen den Fahrer des Lkw ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

