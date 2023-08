Mit einer täuschend echt aussehenden Waffe hat ein 33-Jähriger in Hof Jugendliche bedroht.

Nach Polizeiangaben traf der Mann am Donnerstag (24. August 2023) um kurz vor 20 Uhr in der Luitpoldstraße auf eine Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 14 und 15 Jahren, die sich seiner Meinung nach in der Vergangenheit gegenüber seiner Lebensgefährtin ungebührlich verhalten hatten. Offenbar war das Anlass genug für den 33-Jährigen, um die vier Jugendlichen sowohl mit einer Schusswaffe, als auch verbal zu bedrohen. Die Jugendlichen ergriffen daraufhin die Flucht und verständigten die Polizei.

Gruppe Jugendlicher in Hof mit Waffe bedroht - Erfolgreiche Fahndung nach 33-Jährigem

Mithilfe der Personenbeschreibung und anhand von Fotos, die einer der Jugendlichen gemacht hatte, konnte der Mann schließlich im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gefunden und festgenommen worden. Allerdings trug er die Pistole er zu diesem Zeitpunkt nicht bei sich. Erst im Rahmen einer von der Staatsanwaltschaft Hof angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte die Softair-Pistole gefunden und sichergestellt werden.

Da die Beamten bei der Durchsuchung noch eine Tablette auffanden, die unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, muss sich der 33-Jährige neben der Bedrohung auch wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Vorschaubild: © Jan-Philipp Strobel/picture alliance/dpa