Hof: Illegales Autorennen endet mit Unfall und Schlägerei

In der Nacht von Samstag, dem 25. März 2023, auf Sonntag hat in Hof in der Hans-Böckler-Straße ein illegales Autorennen stattgefunden, das mit einer Schlägerei endete. Dies gab die Polizeiinspektion Hof in einer Pressemitteilung bekannt. Erst vor kurzem kam es auch in derInnenstadt von Erlangen zu einem Autorennen, bei dem die Polizei kaum hinterherkam.

Ein 19-jähriger, in Hof wohnender Mann fuhr kurz vor Mitternacht mit seinem Auto in die besagte Straße. Laut Zeugenaussagen fand hier ein unerlaubtes Rennen mit einem weiteren Fahrzeug statt, welches von einem 28-Jährigen gesteuert wurde.

Unfall bei illegalem Autorennen: 19-Jähriger und Mitfahrer verprügeln Kontrahenten

Der auf der linken Fahrbahnseite fahrende Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte auf den Gehweg und zerstörte hierbei sein vorderes linkes Rad. Ein im Gegenverkehr befindliches Fahrzeug, welches mit drei Personen besetzt war, konnte einen Frontalzusammenstoß gerade noch verhindern, indem der Fahrer nach links auswich. Der Unfallverursacher kam erst nach über hundert Metern zum Stehen.

Der entgegenkommende Autofahrer stellte den Unfallverursacher zur Rede und erhielt hierfür von drei am Unfall nicht beteiligten Landsleuten und Freunden des 19-Jährigen Schläge, sodass der 28-jährige Hofer Abschürfungen am Hinterkopf erlitt. Einer der Schläger war maskiert.

Unfallverursacher erhält nun unter anderem Anzeigen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs. Das Fahrzeug wurde als Tatmittel beschlagnahmt.