Am Freitagabend (17. März 2023) ist es in der Erlangener Innenstadt zu einem illegalen Autorennen gekommen. Das berichtet die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt. Einer Streife fielen zwei hochmotorisierte Autos auf, die sich im Bereich Goethestraße/Südliche Stadtmauerstraße ein Verfolgungsrennen lieferten.

Teilweise fuhren die beiden Autofahrer in einer 20-er Zone so schnell, dass der Streifenwagen nicht folgen konnte. Im Bereich der Hauptstraße konnten dann die beiden jungen Männer, die hinter den Steuern der Wagen saßen, durch mehrere Streifen ausgebremst werden. Sie waren weder alkoholisiert noch standen sie unter Drogeneinfluss. Die beiden 20-jährigen Männer konnten ihr Verhalten nicht plausibel erklären, so die Polizei.

Führerscheine sichergestellt: Junge Männer müssen sich nun verantworten

Ihre Weiterfahrt wurde unterbunden und ihnen wurden die Führerscheine entnommen. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es glücklicherweise nicht.

Die jungen Männer müssen sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten.