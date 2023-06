Mit mehreren Beamtinnen und Beamten sowie der Unterstützung des THW wurde am Mittwoch (21. Juni 2023) ein Anwesen in Döhlau im Kreis Hof durchsucht. In einem Teich sollte sich Angaben der Polizei Hof ein "unerlaubter Gegenstand" befunden haben. Vor Ort waren unter anderem Taucher und schweres Gerät.

Am Donnerstag bestätigte die Staatsanwaltschaft Hof gegenüber inFranken.de, dass es auf dem Anwesen den "Verdacht auf einen waffenrechtlichen Verstoß" gegeben habe. Jemand habe eine Person mit Waffe auf dem Anwesen gesehen, heißt es. Im Rahmen der Hausdurchsuchung gab die verdächtige Person laut der Staatsanwaltschaft schließlich selbst an, die mutmaßliche Waffe in dem Teich versenkt zu haben.

Person mit illegaler Waffe gesichtet - Polizei lässt Teich auspumpen

Nachdem der Einsatz von Tauchern verworfen worden war, entschlossen sich Polizei und THW, den relativ kleinen Teich auszupumpen. Dies sei laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft "schnell erledigt" gewesen. Das Wasser wurde nach dem - letztlich erfolglosen - Absuchen des Teichgrundes wieder zurückgepumpt.

Wie die Staatsanwaltschaft bestätigt, besteht kein Zusammenhang mit einem derzeit aktuellen Fall - es sei ausschließlich um den waffenrechtlichen Verstoß gegangen. Insgesamt sei es ein "einfacher Fall" gewesen. Weitere Einzelheiten wurden mit Hinweis auf das laufende Verfahren jedoch nicht veröffentlicht.