Ein 21-jähriger Mann hat am Freitagabend (25. August 2023) mit mehreren Freunden zusammen das Weinfest in Bad Steben besucht. Zuvor wurde er allerdings von Zeugen dabei beobachtet, wie er sein eigenes Auto auf einem Parkplatz in der Berliner Straße abstellen wollte, dabei allerdings ein anderes Auto streifte.

Er beschädigte dieses und auch sein eigenes Auto und verursachte so einen Gesamtschaden von etwa 5000 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, ging er aufs Weinfest.

Auto angefahren und einfach gegangen: Junger Mann muss sich nun verantworten

Als er nach Angaben der Polizeiinspektion Naila sichtlich alkoholisiert zum Parkplatz zurückkehrte, erwarteten ihn schon Beamte der Polizei, die den Unfall aufnahmen.

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Promillewert im Straftatbereich, sodass er anschließend mit zur Blutentnahme musste. Zudem wurden im Auto und auch bei ihm selbst noch andere, illegale berauschende Mittel aufgefunden. Sein Führerschein und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Der 21-Jährige muss sich nun in gleich mehreren Fällen verantworten.