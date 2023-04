Stammbach vor 1 Stunde

Autobahn-Unfall

A9 in Oberfranken: Defekter SUV bricht aus und überschlägt sich - 10 Kilometer langer Stau

Ein mutmaßlicher Defekt an einem Auto hatte an Karfreitag auf der A9 in Oberfranken einen schweren Unfall und zehn Kilometer Stau im Feiertagsverkehr zur Folge.