Wer am langen Oster-Wochenende unterwegs ist, muss einiges an Nerven mitbringen. Am Karfreitag (07.04.23) reihten sich bereits viele Fahrzeuge in den zähflüssigen Verkehr ein. Nach einem Unfall auf A9 im Landkreis Hof, hatte sich der Verkehr auf bis zu 8 Kilometer gestaut. Foto: Mertel/News5