Die Stadtbücherei Hof: Ein Ort des Lernens, Entdeckens und Entspannens

Zwischen den Bücherregalen kannst du Ruhe und Entspannung genießen. Die zahlreichen Bücher und Medien in der Stadtbücherei Hof ermöglichen dir außerdem, Neues zu entdecken, zu lernen und zu stöbern.

Was dich sonst noch in der Bücherei erwartet, haben wir für dich zusammengefasst.

Wissenswertes rund um die Stadtbücherei Hof

Seit über 100 Jahren existiert die Stadtbücherei in Hof schon. Deshalb ist sie jedoch keinesfalls altmodisch: Im Medienbestand der Bücherei finden sich zahlreiche aktuelle Medien. Willkommen sind hier nicht nur Menschen aus Hof, sondern auch Bürger*innen aus der Region. Hier sind die wichtigsten Daten für deinen Besuch in der Stadtbücherei:

Adresse: Wörthstraße 18, 95028 Hof

Wörthstraße 18, 95028 Hof Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 10:00 bis 18:00 Uhr. Freitag von 10:00 bis 20:00 Uhr. Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr. Donnerstag und Sonntag sind Ruhetage.

Montag bis Mittwoch von 10:00 bis 18:00 Uhr. Freitag von 10:00 bis 20:00 Uhr. Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr. Donnerstag und Sonntag sind Ruhetage. Telefon: 09281 8152500

09281 8152500 E-Mail: stadtbuecherei@stadt-hof.de

stadtbuecherei@stadt-hof.de Webseite: https://www.hof.de/leben-erleben/stadtbuecherei-hof

Als Besucher*in kannst du dich an diversen Sonderaktionen beteiligen. Hin und wieder gibt es Lesestunden, an denen du teilnehmen kannst. Lesungen regional oder national bekannter Schriftsteller*innen finden mehrmals jährlich statt. So kannst auch du vielleicht einmal deine*n Lieblingsautor*in live sehen. Auf der Webseite wirst du über aktuelle Veranstaltungen informiert. Es lohnt sich, vor einem Besuch einen Blick auf die Seite der Bücherei zu werfen.

Du kannst hier circa 95.000 Medien finden. Darunter fallen Bücher, Hörbücher, DVDs, CDs, CD-ROMs und Brettspiele. Für jede Altersgruppe gibt es aktuelle Medien. Außerdem gibt es etwa 30 verschiedene Zeitschriften, die du ausleihen kannst. Vor Ort kannst du weitere regionale und überregionale Zeitschriften finden und in ihnen blättern. Suchst du nach einem bestimmten Medium, kannst du dich vor einem Besuch vor Ort im Online-Katalog OPAC informieren, ob es vorhanden ist. In dem Katalog ist der gesamte Medienbestand der Bücherei verzeichnet. Insbesondere dann, wenn du eine längere Anreise hat, kann sich das Tool lohnen.

Das bietet die Stadtbücherei darüber hinaus

Möchtest du die Medien nicht vor Ort ausleihen, kannst du das auch bequem von zu Hause aus tun. Digitale Medien werden dir über die FrankenOnleihe zur Verfügung gestellt. Mit deinem Bibliothekskonto kannst du rund um die Uhr kostenlos aus mehr als 60.000 Medien auswählen, was du gerne herunterladen möchtest. Die ausgewählten Medien kannst du auf PC, Laptop, Tablet oder E-Reader speichern.

Ein Herzensprojekt der Stadtbücherei Hof ist es, Kinder für das Lesen zu begeistern und sie beim Lesenlernen zu unterstützen. So gibt es beispielsweise für die ganz Kleinen die wöchentliche Krabbelgruppe Bücherbabies. Der Kurs ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ehrenamtliche Lesepaten motivieren etwas ältere Kinder dabei, lesen zu lernen. Zur Leseförderung gibt es für Sechstklässler*innen einen jährlichen Vorlesewettbewerb.

Kinder und Jugendliche erhalten einen Bibliotheksausweis in der Regel kostenlos. Hierfür müssen sie ein Formular ausfüllen. Eine erziehungsberechtigte Person muss dabei sein, wenn das Formular abgegeben wird und es unterschreiben. Als Erwachsene*r kannst du dir den Bibliotheksausweis einfach vor Ort erstellen lassen. Hast du deinen Ausweis verloren, solltest du der Bücherei schnellstmöglich Bescheid geben. Diese kann den Ausweis für dich sperren lassen. Leihst du Medien mit deinem Ausweis aus, gilt immer, diese innerhalb der Ausleihfrist abzugeben. Bist du dir unsicher, wie lange die Frist ist, kannst du einfach das Personal vor Ort um Rat bitten.