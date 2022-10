Diebstahl mit Folgen: Am frühen Sonntagmorgen (09. Oktober 2022) ist es in Hof zu einem Diebstahl gekommen, der anschließend in Streits, Platzverweisen und Anzeigen mündete. Zunächst wandte sich ein Gast einer Diskothek in der Altstadtpassage an die Polizei und berichtete, dass ihm soeben seine Geldbörse gestohlen worden war.

Zuvor wurde der Mann laut eigenen Angaben von einem anderen Gast umarmt. Kurz darauf bemerkte der Geschädigte das Fehlen seiner Geldbörse. Er vermutete deshalb, dass die Umarmung als Ablenkungsmanöver dienen sollte, berichtet die Polizeiinspektion Hof.

Polizei findet Diebesgut nicht - und spricht mehrere Platzverweise aus

Während die Polizei den Sachverhalt aufnahm, hielt sich eine Personengruppe in der Nähe der Beamten auf. Unter ihnen war auch der vom Geschädigten beschriebene Tatverdächtige.

Die Beamten kontrollierten daraufhin die Männer, konnten das vermeintliche Diebesgut jedoch nicht auffinden. Der 24-jährige Verdächtigte wehrte sich gegen die Anschuldigungen - und erstattete seinerseits sofort Anzeige gegen den Bestohlenen wegen falscher Verdächtigung.

Die Stimmung in der Altstadtpassage heizte sich zunehmend auf, weswegen die Polizei mehreren Personen einen Platzverweis aussprach. Dem kam jedoch nur ein Teil der genannten Personengruppe nach. Vor Ort ereigneten sich weitere Streitereien zwischen den alkoholisierten Personen.

Streit eskaliert: 40-Jähriger will Pistole entwenden - Polizei erstattet Anzeigen

Dabei griffen die Beamten mehrfach ein und drohten in einigen Fällen an, Personen in Gewahrsam zu nehmen. Ein Streit zwischen zwei Personen führte zur Eskalation: Ein 40-Jähriger griff plötzlich an die Pistole eines Polizisten - dieser konnte das Entwenden der Waffe jedoch verhindern.

Anschließend nahmen die Beamten den Mann fest, wobei dieser erheblich Widerstand leistete. Zudem versuchte er, "den Polizisten zu beißen", heißt es in einer Pressemitteilung. Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Auch sein Kontrahent zeigte sich nicht kooperativ: "Anstatt dem Platzverweis nachzukommen, stellte er sich provokant lediglich auf die gegenüberliegende Straßenseite". Die Beamten ordneten dem 23-Jährigen deshalb den Gewahrsam an, wogegen dieser sich jedoch wehrte. Im anschließenden Gerangel verletzte sich ein Polizeibeamter leicht. Den 23-Jährigen erwartet ebenfalls ein Strafverfahren.

Vorschaubild: © cocoparisienne /pixabay