Drei Autounfälle im Raum Hof: Die Verkehrspolizeiinspektion hatte am Samstagnachmittag viel zu tun. Gleich mehrere Autounfälle eigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Beamten. Dies teilt die Verkehrsinspektion Hof in einem Pressebericht mit.

Während auf der A72 nach der Anschlusstelle Hof-Köditz der Vater einer fünfköpfige Familie nach dem Urlaub an der Ostsee die Kontrolle über sein Auto verloren hatte, kam bei einem weiteren Unfall eine Frau aus dem Landkreis Wunsiedel auf der A93 am Samstagnachmittag durch die nasse Fahrbahn mit ihrem Auto ins Schleudern. Auf der A9 nach der Anschlussstelle Berg raste ein 19-Jähriger mit seinem Auto aufgrund der nassen Straße in die Mittelschutzplanke.

A72/Ködlitz: Auto mit fünfköpfiger Familie prallt gegen Mittelschutzplanke und schleudert durch Wildschutzzaun

Um die Mittagszeit herum befand sich ein 38-jähriger Familienvater aus Niederbayern zusammen mit seiner Frau und den drei Kindern auf der Rückfahrt vom Urlaub an der Ostsee. Auf der A72 in Richtung Chemnitz kurz nach der Anschlussstelle Hof-Köditz verlor der Mann dann auf der nassen linken Spur die Kontrolle über seinen Fiat Tipo.

Nachdem das Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke geprallt war, schleuderte es über alle Fahrspuren hinweg nach rechts durch den Wildschutzzaun ins angrenzende Feld. Vater und Mutter blieben unversehrt. Die drei im Fond sitzenden Kinder im Alter zwischen zwei und zwölf Jahren zogen sich allesamt leichtere Verletzungen zu.

Sie wurden mit den Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verteilt. Der stark beschädigte Fiat musste vor dem Abtransport mit dem Abschleppdienst erst mit einem Traktor vom Feld gezogen werden. Den Schaden am Fahrzeug, an der Mittelschutzplanke, dem Wildschutzzaun und an der Flur schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Köditz sicherte die Unfallstelle ab und half bei den Bergungsarbeiten.

A93/Selb: Autofahrerin kracht in überholenden BMW - 30.000 Euro Schaden

Am frühen Samstagnachmittag geriet dann eine auf der rechten Spur in Richtung Süden fahrende Frau mit ihrem Ford nässebedingt ins Schleudern. Ihr Kleinwagen geriet unkontrolliert nach links ab und stieß gegen einen überholenden BMW.

Dieser wurde hierdurch in die Mittelschutzplanke gedrückt. Die beiden Fahrzeuginsassen vom BMW blieben unverletzt. Die Fordfahrerin zog sich ihrem eigenen Bekunden nach leichte Verletzungen zu.

Vorliegend beziffert die Polizei den Schaden an den beiden Fahrzeugen und der Mittelschutzplanke auf knapp 30.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rehau und Schönwald rückten an und sicherten den Gefahrenbereich bis zur vollständigen Räumung einstweilen ab.

A9/Berg: 19-jähriger Autofahrer schleudert in Mittelschutzplanke

Glück im Unglück hatte schließlich ein 19-jähriger BMW-Fahrer, der auf der regennassen linken Spur kurz nach Anschlussstelle Berg in Richtung Berlin die Kontrolle über sein Gefährt verlor und in die Mittelschutzplanke krachte.

Der Aufprall war enorm. Die Schutzplanke wurde aus ihrer Verankerung gerissen und lag nahezu darnieder. Der ältere 3-er BMW kam totalbeschädigt auf der linken Spur zum Stillstand und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Der junge Mann und seine 22-jährige Beifahrerin blieben gänzlich unversehrt. Die den Unfall aufnehmenden Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Hof schätzen den entstandenen Sachschaden an Fahrzeug und Mittelschutzplanke auf 10.000 Euro.