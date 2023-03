Auf der A9 haben sich am Samstag (11. März 2023) mehrere Unfälle infolge von Schnee und Glätte ereignet, wie die Verkehrspolizeiinspektion Hof berichtet. Betroffen war der Autobahnbereich in der Nähe von Stammbach und Leupoldsgrün.

Gegen 6.10 Uhr kam eine 33-jährige Frau aus Dänemark mit ihrem Auto bei Schnee- und Eisglätte ins Schleudern. Ihr Fahrzeug stieß gegen die rechte Schutzplanke der Autobahn. Der Unfall ereignete sich auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Gefrees und Münchberg-Süd. Die Fahrerin blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Auf die Fahrerin kommt eine Anzeige "wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Wetterverhältnissen" zu, erklärt die Polizei.

A9 im Landkreis Hof: Verkehrsteilnehmer trotz glatter Fahrbahn zu schnell auf Autobahn unterwegs

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Samstag gegen 6.15 Uhr - ebenfalls in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Gefrees und Münchberg-Süd. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Brandenburg verlor - ebenfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit - die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach links in die Betonleitwand. "Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt und konnte noch auf den Standstreifen rollen", teilt die Verkehrspolizeiinspektion Hof mit. Auch in diesem Fall entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro.

Gegen 7 Uhr war ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Hof auf der A9 in südlicher Fahrtrichtung unterwegs. Zwischen Münchberg-Süd und Gefrees kam er auf der schneeglatten Autobahn ins Schleudern und prallte gegen die linke Betonleitwand. Das angesichts der Wetterverhältnisse zu schnell fahrende Auto kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. "Der linke und der mittlere Fahrstreifen mussten daher kurzzeitig gesperrt werden", heißt es vonseiten der Polizei. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Auf der A9 bei Leupoldsgrün kam es zu einem weiteren witterungsbedingten Verkehrsunfall: Am Samstag war ein 24 Jahre alter Mann aus Sachsen gegen 8.35 Uhr in südlicher Fahrtrichtung unterwegs. "Als er nach einem Zwischenstopp auf dem Parkplatz Lipperts wieder in Richtung Beschleunigungsstreifen fahren wollte, kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schnee-/Eisglätte ins Rutschen und stieß gegen die Leitplanke", berichtet die Verkehrspolizei. Der Unfall ereignete sich demnach noch auf dem Parkplatz. Die Hauptfahrbahn war nicht betroffen. Der verursachte Schaden beträgt ungefähr 2000 Euro. Der Fahrer blieb auch in diesem Fall unverletzt.

Im Landkreis Coburg kam indessen ein Wagen wegen Schneeglätte von der Straße ab und überschlug sich. Der 20-jährige Fahrer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.