Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (8. März 2022) auf der A9 bei Münchberg in Fahrtrichtung München wurden zwei Personen verletzt und es kam ein erheblicher Sachschaden zustande.

Kurz vor 6 Uhr befuhr ein 70-Jähriger mit einem Jaguar die A9 in südliche Richtung. Er fuhr auf dem mittleren Fahrstreifen und überholte einen Sattelzug. Beim Überholen geriet der Mann zu weit nach rechts und berührte den Lkw. Daraufhin lenkte er zu weit nach links und kam ins Schleudern. Der Jaguar krachte in die Betonleitwand, von der er abprallte und kollidierte so mit der Außenschutzplanke.

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Stark beschädigt kam das Auto schließlich zum Stehen. Über das entstandene Trümmerfeld fuhr noch ein weiterer Sattelzug und wurde ebenfalls beschädigt, berichtet die Polizeiinspektion Hof.

Durch den Unfall wurden die zwei älteren Personen, die im Jaguar saßen, leicht verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Selbitz und Lipperts halfen, den Unfallort abzusichern und versorgten die zwei Verletzten.

Der Sachschaden wird von der Streife der Verkehrspolizei Hof auf circa 45.000 Euro geschätzt. Gegen den 70-Jährigen ermitteln die Beamten nun wegen eines Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.

