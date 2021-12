Hof/Bayreuth vor 1 Stunde

Jugendlicher Autofahrer

Mit geklauten Kennzeichen an Opas Corsa: 14-Jähriger brettert mit 170 km/h über die A9

Ein viel zu junger Autofahrer hat in der Nacht auf Donnerstag die Verkehrspolizei Hof auf der A9 in Atem gehalten. Als die Beamten das Auto kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und konnte erst von mehreren Streifen gestoppt werden. Für seine nächtliche Spritztour mit geklauten Kennzeichen an Opas Corsa hatte der 14-Jährige eine verrückte Begründung parat.