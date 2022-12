70 Euro Tankschulden hinterließ am 30.11.2022 ein unredlicher Tankstellenkunde an der Tankstelle der Rastanlage Frankenwald an der A9.

Um kurz vor neun Uhr fuhr der Wagen mit ausländischem Kennzeichen an die Zapfsäulen heran und wurde von dem bislang Unbekannten mit 30 Litern Benzin betankt.

Ohne weitere Anstalten zu machen, setzte sich der Mann in sein Auto und fuhr in Richtung München davon. Nun ermittelt die Hofer Verkehrspolizei gegen den Mann wegen Tankbetrugs. Sollte er erwischt werden, drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft oder eine nicht näher definierte Geldstrafe.

Vorschaubild: © Marijan Murat/dpa