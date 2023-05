A9-Ausfahrt in Oberfranken wegen Bauarbeiten kurzfristig gesperrt

Anschlussstelle Berg/Bad Steben in Fahrtrichtung Berlin dicht

Auf der A9 gibt es im Landkreis Hof heute eine nächtliche Sperrung. Wie die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH im Vorfeld mitteilt, ist die Anschlussstelle Berg/Bad Steben in Fahrtrichtung Berlin vorübergehend nicht nutzbar. Ursache sind demnach "Instandsetzungsmaßnahmen auf der Hauptfahrbahn" der Autobahn. Die diesbezüglich erforderliche Sperrung erfolgt von Dienstag (2. Mai 2023) um 18 Uhr bis Mittwoch (3. Mai 2023) um circa 6 Uhr.

A9 an Anschlussstelle Berg/Bad Steben gesperrt - Ein- und Ausfahrt Richtung Berlin betroffen

Der Autobahnbetreiber berichtet in seiner Pressemitteilung von "vorhandenen Schäden am Asphaltoberbau". Die Sperrung betrifft die Ein- und Ausfahrt an der Anschlussstelle Berg/Bad Steben in Fahrtrichtung Berlin.

"Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, auf benachbarte Anschlussstellen auszuweichen und die ausgeschilderten Umleitungsempfehlungen vor Ort zu beachten", heißt es vorab. "Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich."

