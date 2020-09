Süßes Urlaubserlebnis: Mit Alpakas durch den Landkreis Haßberge wandern

Eltmann vor 2 Stunden

Ausflugstipp

Ses Urlaubserlebnis: Mit Alpakas durch den Landkreis Haberge wandern

Mit seinen weitlufigen Landschaften bietet sich eine Wanderung durch den Landkreis Haberge geradezu an. Doch wie wird ein Spaziergang in der Heimat zum besonderen Urlaubserlebnis? In Weisbrunn gibt's die Antwort: Man fhrt ein Alpaka aus.