In einer Scheune im Landkreis Haßberge ist am Freitagvormittag (18. März 2022) ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind aktuell noch vor Ort, die Löscharbeiten dauern weiterhin an. Auch ein unmittelbar angrenzendes Wohnhaus ist betroffen.

Kurz nach 11 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Brand in Karbach, einem Ortsteil von Rauhenebrach, ein. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Haßfurt am Einsatzort eintraf, stand die Scheune bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten auch auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen. Bei Brandausbruch befand sich offenbar nur ein Bewohner im Gebäude, der sich jedoch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte.

Vollbrand einer Scheune: Einsatz dauert weiter an

Die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren sind aktuell mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz (Stand um 13 Uhr). Die Scheune, in der sich offenbar eine Werkstatt befand, ist inzwischen vollständig ausgebrannt. Auch der Dachstuhl des Gebäudes ist eingestürzt. "Der Einsatz wird wohl noch eine ganze Zeit lang dauern. Die Kollegen haben gerade alle Hände voll zu tun", teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken mit.

Die Flammen drohten zwischenzeitlich auf ein weiteres benachbartes Wohnhaus überzugreifen. Dies konnte jedoch noch rechtzeitig durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Brandursache ist ebenso wie die Schadenshöhe noch völlig unklar und wird von der Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt.

Aufgrund des noch laufenden Einsatzes ist die Ortsdurchfahrt von Karbach, die Staatsstraße St2258, in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird in Fabrikschleichach und in Untersteinbach umgeleitet.

Neben mehreren Streifenbesatzungen der Polizei befinden sich rund 120 Feuerwehrkräfte, das THW und vorsorglich auch drei Rettungsdienst-Besatzungen im Einsatz.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus der Region: Mädchen rennt plötzlich von Gehweg auf Straße - 11-Jährige von Auto erfasst

Vorschaubild: © Marcus Führer/dpa (Symbolfoto)