Am Donnerstag (10.03.2022) gegen 15.50 Uhr ereignete sich in der Hainerter Straße in Knetzgau im Landkreis Haßberge ein Verkehrsunfall bei dem ein 11-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde, wie die Polizeiinspektion Haßfurt mitteilte.

Während das Mädchen und ihre Freundin den Gehweg entlang liefen, fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Bernhauser Straße. Aus unbekannten Gründen rannte die 11-Jährige auf die Straße und wurde trotz Vollbremsung vom Fahrzeug erfasst. Das Mädchen kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Haßfurt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Vorschaubild: © Symbolfoto: animaflora/AdobeStock