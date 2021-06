Biker nach Unfall in Haßfurt schwer verletzt: Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es am Freitagmittag (11.06.2021) in der Siemensstraße in Haßfurt im Kreis Haßberge.

Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen einen entgegenkommenden Kradfahrer. Dieser prallt frontal in das Auto und flog über das Fahrzeug hinweg, wie die Polizei Haßfurt mitteilt.

Mit dem Rettungsdienst wurde er ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 2 500 Euro.

Symbolfoto: bepsphoto/Adobe Stock