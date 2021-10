Nach Unfall bei Michelau im Steigerwald : Junger Mann wird zum Lebensretter

Ein Autofahrer ist Ende September auf der Landstraße zwischen Michelau und Geusfeld mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt, berichtet die Feuerwehr Gerolzhofen. Der 23-jährige Konstantin, selbst Mitglied bei der Feuerwehr Untersteinbach der Gemeinde Rauhenebrach (Landkreis Haßberge), kam zufällig an der Unfallstelle vorbei und half sofort. Mit anderen Ersthelfern wurde der junge Mann zum Helden: Dem Unfallopfer hat er durch sein schnelles Eingreifen das Leben gerettet.

"Hat ruckzuck gebrannt": Ersthelfer ziehen Mann bei Michelau aus Unfallauto

"Ich bin die Steigung hochgefahren und habe das Auto dann schon quer auf der Straße gesehen", sagt Konstantin im Radio. Das Auto habe schon das Rauchen angefangen. "Ich bin gleich ausgestiegen und hingerannt", sagt der 23-Jährige. Unterdessen habe er bereits gesehen, dass Sprit aus dem Fahrzeug läuft, der zu brennen anfing. "Parallel dazu habe ich in der Leitstelle angerufen", sagt er im Gespräch mit Radio Primaton. Um 16.37 Uhr wurden die zuständigen Feuerwehren alarmiert, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr Gerolzhofen.

Dem 23-Jährigen war sofort klar: "So schnell wie möglich aus dem Auto raus." Es sei alles wahnsinnig schnell gegangen, "das hat ruckzuck gebrannt", sagt der 23-Jährige. Daraufhin habe Konstantin den Verletzten auf dem angrenzenden Fahrradweg in Sicherheit gebracht und sich um ihn gekümmert. Als er nochmal zum Auto geschaut habe, sei es schon in Vollbrand gestanden.

"Das ist wahnsinnig schnell gegangen. Das kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen." Auf dem Fahrradweg haben die Ersthelfer den Verletzten nochmal weiter vom Auto wegziehen müssen, "weil dann ein paar Reifen explodiert sind". In dem Moment selbst denke man eigentlich trotzdem nicht darüber nach, so Konstantin. "Wenn so etwas ist, muss man einfach helfen."

Junger Mann aus Untersteinbach wird zum Helden: "Nicht wegschauen!"

Als die Feuerwehr auf dem Weg zum Unfallort war, sah sie schon die Rauchsäule aufsteigen. 'Keine Personen mehr im Fahrzeug' war eine erste, erleichternde Information", schreibt die Feuerwehr Gerolzhofen. "Das beherzte Eingreifen von Ersthelfern rettete dem Fahrzeugführer das Leben", heißt es weiter.

Bei dem 23-Jährigen handelte es sich um ein aktives Mitglied der Feuerwehr Untersteinbach. Er ist damit "medizinisch-fachkundiges Personal", wie die Feuerwehr Gerolzhofen erklärt. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Fahrbahn abgesichert und direkt mit den Löscharbeiten begonnen. Der Verletzte wurde zum Rettungshubschrauber gebracht. Von privater Seite weiß Konstantin, "dass es ihm nicht so schlecht gehen soll. Er ist außer Lebensgefahr."

In künftigen Situationen würde der 23-Jährige jederzeit wieder so handeln. Was besonders wichtig sei: "Auf jeden Fall schonmal Hilfe organisieren. Das kann jeder machen: Telefon in die Hand nehmen und die 112 wählen. Alternativ vielleicht andere Autos anhalten und noch Leute dazuholen. Auf jeden Fall nicht wegschauen", sagt Konstantin. Durch seine Engagement rettete der 23-Jährige dem Unfallopfer das Leben.