Eine weitere Sonderimpfaktion mit Johnson&Johnson ist für Dienstag, 27. Juli, von 12.00 bis 17.00 Uhr im Laden der Tafel Eltmann geplant. Kunden der Tafel können auch gerne Bekannte mitbringen, die noch nicht geimpft sind. Ein Impftag an der Haßfurter Tafel ist in Planung. Das teilt das Landratsamt Haßberge mit.

Zusätzlich wird am Sonntag, 01. August in der Zeit von 11.00 bis 16.00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Herrenstraße in Maroldsweisach der Impfstoff Johnson&Johnson geimpft. Jeder kann ohne Voranmeldung kommen.

Wichtiger Hinweis: Für eine Impfung ist neben dem Impfpass auch ein gültiger Lichtbildausweis notwendig.