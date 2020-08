Kirchaich: Dorfrocker machen Station in ihrer Heimat

Eine Hymne für die Helfer in der Corona-Krise hat sich zum viralen Hit entwickelt - aktuell ist die für den Musikpreis Echo nominierte Band Dorfrocker aus Kirchaich mit ihrem Lied "Stille Helden" auf deutschlandweiter "Heldentour". Nun macht die Band am Sonntag, 6. September, auf dem Festplatz ihres Heimatortes Halt.

"Sie zählen nicht die Stunden, schauen nicht auf ihre Uhr", singt die Schlagerband über Pflegekräfte, Mitglieder der Feuerwehr oder Verkäufer im Supermarkt. "Was sie täglich leisten, wissen sie alleine nur." So heißt es im Lied "Stille Helden", welches die Dorfrocker zu Beginn der Corona-Pandemie im März diesen Jahres neu aufgenommen haben. In kurzer Zeit wurde das Lied im Frühjahr im Internet millionenfach geklickt und ein viraler Hit, worüber viele Medien berichteten.

Die Dorfrocker waren damals so überwältigt dass sie ankündigten: "In dem Moment, wenn die ersten Lockerungen da sind, werden wir eine "Heldentour" durch ganz Deutschland machen und uns bei den verschiedensten Helden bedanken."

Dorfrocker haben schon 45 Konzerte gespielt

Nun kommen die Dorfrocker, die bereits 45 Konzerte in den letzten zweieinhalb Monaten spielten auch in ihr Heimatdorf nach Kirchaich. "Dieses Jahr fallen bekanntlich flächendeckend alle Kirchweih-Feste aus. Umso mehr freuen wir uns, dass uns unsere Dorfrocker am Kirchweihsonntag mit ihrem Unplugged-Konzert ein Stück weit Normalität zurückgeben und somit die Kirchaicher Feuerwehr unterstützen", so die Verantwortlichen aus Kirchaich.

Tickets für die Dorfrocker sind begehrt

Das Unplugged-Konzert in Kirchaich findet unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsvorschriften statt. Die Zahl der Besucher ist begrenzt. Die limitierten Tickets sind unter anderem bei der Metzgerei Neundörfer und beim Autohaus Heil in Kirchaich und auch bei Edeka Sauer in Trossenfurt erhältlich. "Die Tickets gehen seit Bekanntgabe des Termines weg wie warme Semmeln. Bereits über drei Viertel der Karten sind schon vergriffen", sagt der Veranstalter. Der Beginn wurde familienfreundlich mit 18.30 Uhr angesetzt. Der Einlass erfolgt ab 17 Uhr.

Einen Tag vor ihrem Auftritt in Kirchaich sind die Dorfrocker am Samstag, 5. September, noch bei einer Schlager Live-TV-Sendung aus Leipzig um 20.15 Uhr im MDR zu sehen.