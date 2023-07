Tierheim Haßberge leistet Vermittlungshilfe

Pekinese "Jessy" sucht neue Besitzer

Hund ist verunsichert: "Sie hat ja nichts falsch gemacht"

"Jessy versteht die Welt nicht mehr", berichtet das Tierheim Haßberge im Internet. Da die Pekinesen-Dame nicht mehr bei ihrer alten Besitzerin wohnen kann, hilft die Tierschutzinitiative nun, einen neuen Platz für das Tier zu finden. Weitere Nachrichten aus dem Kreis Haßberge gibt es auf unserer Startseite.

Tierheim Haßberge hilft bei Vermittlung: Hündin Jessy möchte sich "wieder geborgen fühlen"

Die neunjährige Pekinesin "Jessy" sucht neue Besitzer, da sie nicht bei ihrer Besitzerin bleiben konnte, welche ins Seniorenheim gezogen sei. Da die Situation sehr dringend sei, hat das Tierheim Haßberge den Aufruf im Internet geteilt, um zu helfen. Ob die Hündin kastriert ist, wisse das Tierheim nicht, jedoch vertrage sich das Tier gut mit Katzen.

"Jessy" sei traurig und verunsichert: "Sie hat ja nichts falsch gemacht, dass sie nun alleine gelassen werden musste", heißt es vonseiten der Tierschutzinitiative. Vierbeiner "Freddy" hat ein ähnliches Schicksal hinter sich - im Tierheim Hersbruck verschärft sich der Verdacht, jemand habe den jungen Hund ausgesetzt. Es sei sehr wichtig, dass Jessy schnellstmöglich und ohne Zwischenstopp im Tierheim jemand Neues finde, der sich um sie kümmere. Auch ältere Personen seien wieder geeignet, die Verständnis und Zeit für das Tier haben.

"Jessy möchte sich so gerne wieder geborgen fühlen können", so das Tierheim. Es gebe allerdings bereits zwei starke Interessentinnen, die "Jessy" gerne bei sich aufnehmen würden. Wer Interesse hat, solle sich per E-Mail (info@tierschutzinitiative-hassberge.de) mit Kontaktdaten und Infos über die zukünftigen Halter an das Tierheim Haßberge wenden.

Während "Jessy" noch ein Zuhause sucht, sind die Tierschützer im Tierheim Kulmbach wegen des Schicksals von Hündin Elli "traurig und glücklich zugleich".

Vorschaubild: © Michal/Pixabay, Symbolfoto