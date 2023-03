Am Samstagmorgen um 9.35 Uhr fuhren drei Verkehrsteilnehmer in ihren Fahrzeugen von Reckertshausen in Richtung Friesenhausen.

Während die Fahrerin eines Opels bereits im Überholvorgang war, wollte eine vor ihr fahrende Peugeotfahrerin ebenfalls den Traktor überholen, der vor ihnen fuhr. Um eine drohende Kollision zu vermeiden, wich die Opelfahrerin aus, geriet dabei ins Schleudern und berührte den Reifen des Traktoranhängers, bevor sie im linksseitigen Straßengraben landete.

Bei dem Unfall erlitt sie leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug der Opelfahrerin wurde durch den Unfall wirtschaftlich total beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 4000 Euro.

Vorschaubild: © Ronald Rinklef