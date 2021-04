Haßfurt vor 34 Minuten

Feuerwehreinsatz

Brand in Wohnheim der Lebenshilfe: Geistesgegenwärtige Reaktion rettet Bewohner

In Haßfurt kam es am Abend zu einem Brand in einem Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung. Eine Bewohnerin machte einen Mitarbeiter auf das Feuer aufmerksam. Dank seiner geistesgegenwärtigen Reaktion konnten alle Bewohner gerettet werden.