Haftstrafe für zweifache Vergewaltigung

Weil er im August 2009 einen damals 14-jährigen Praktikanten in einer Lagerhalle in Haßfurt vergewaltigt hat, hat das Landgericht Bamberg am Montag einen 41-Jährigen aus dem Kreis Schweinfurt wegen Vergewaltigung in zwei Fällen zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt.