Zeil am Main vor 39 Minuten

Erstmeldung

Feuerwehreinsatz am Freitagmittag: Dachstuhl im Kreis Haßberge steht in Flammen

Am Freitagmittag ist es zu einem Dachstuhlbrand in Zeil am Main gekommen. Die Polizei erklärt, dass es nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten gibt.