Am Montag (1. August) um 23 Uhr kam es auf der B26 bei Eschenbach zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden, wie die Polizeiinspektion Haßfurt mitteilte.

Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Eltmanner Str. und wollte auf die B26 nach links in Richtung Eltmann abbiegen. Hierbei übersah er eine von links kommende 17-jährige Rollerfahrerin, die mit ihrer 15-jährigen Freundin in Richtung Bamberg unterwegs war. Da ein Ausweichen nicht mehr möglich war, fuhr die Rollerfahrerin mit dem Vorderrad in den hinteren Kotflügel des Autos. Die 17-Jährige und ihre Begleiterin kamen mit leichten Verletzungen ins Klinikum nach Bamberg. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro.