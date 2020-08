Ernteausfall? So kämpfen Landwirte aus dem Landkreis Haßberge im dritten mageren Jahr

Trockenheit

Wenn der Mähdrescher vor der Abendsonne über das Feld fährt, um die Ernte einzuholen, sieht das auf jeden Fall auch so aus. Aber der junge Mann, der den Generationenbetrieb in Zeil weiterführen wird, fühlt sich auch nach dem dritten Jahr mit übermäßigernicht so ganz wohl. "Wir kommen zwar mit einem blauen Auge davon, aber von einer guten Ernte kann man definitiv nicht sprechen", sagt er.