Eltmann vor 17 Minuten

Brand

Defekter Grill verursacht Wohnhausbrand: 100.000 Euro Schaden

Bei einem Wohnhausbrand in Eltmann ist am Montag (19. Juli) ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden. Ein defekter Gasgrill hat das Feuer vermutlich entfacht. Verletzt wurde niemand.