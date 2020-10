Zeugen nach Angriff in Unterfranken gesucht - Gruppe verfolgt 17-Jährigen und schlägt ihn: Ein Gaststättenbesuch in der Nacht von Samstag (3. Oktober 2020) auf Sonntag endete für einen 17-jährigen Mann aus Ebern (Landkreis Haßberge) mit einem Angriff. Das berichtet die örtliche Polizeiinspektion am Sonntag.

Der junge Mann hatte am Sonntag, gegen 00.15 Uhr die Gaststätte im Mühlgrabenweg in Ebern verlassen. Eine Gruppe von sechs bis sieben anderen Gaststättenbesuchern folgte und beschimpfte ihn. Letztendlich erhielt der 17-Jährige von einem Mann, der „Maxi“ genannt wurde, einen Faustschlag ins Gesicht.

Tätlicher Angriff in Ebern: Polizei sucht "Maxi" mit dieser Mütze

Der Täter soll eine graue „Schiebermütze“ getragen haben. Der Geschädigte wurde durch den Faustschlag an der Nase und am Mund verletzt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ebern unter der Telefonnummer 09531/9240 zu melden.